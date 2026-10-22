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Experten-Einschätzung 22.10.2026 09:18:07

Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die SAP SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 205 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern für das dritte Quartal hätten die jüngst signalisierte positive Dynamik des Softwarekonzerns bestätigt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten dürften damit die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer kurzfristigen Kosteninflation im KI-Bereich etwas zerstreuen. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Margenprognosen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 210,25 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 147 011 SAP SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 2,6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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