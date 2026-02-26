Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktie unter der Lupe
|
26.02.2026 13:37:47
Analyse: Buy-Bewertung für Scout24-Aktie von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse
Die Scout24-Aktie musste um 13:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 66,60 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 54,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 316 242 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 22,4 Prozent nach unten. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
