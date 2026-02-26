Analyse: Buy-Bewertung für Scout24-Aktie von UBS AG

Die Scout24-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag.

Die Scout24-Aktie musste um 13:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 66,60 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 54,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 316 242 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 22,4 Prozent nach unten. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

