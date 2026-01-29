Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 149,40 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,79 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 755 597 Siemens Energy-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 24,1 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

