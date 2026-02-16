Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Bewertung im Fokus
|
16.02.2026 11:13:47
Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:57 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 164,65 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,32 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 299 185 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 36,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 180 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:27
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
11:13
|Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|163,50
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.