Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Bewertung im Fokus 16.02.2026 11:13:47

Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG

Siemens Energy-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:57 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 164,65 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,32 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 299 185 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 36,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 163,50 0,99% Siemens Energy AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

