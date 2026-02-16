Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:57 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 164,65 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,32 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 299 185 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 36,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET



