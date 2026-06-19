Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte.

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Das Papier von Siemens Energy legte um 10:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 170,94 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,00 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 314 726 Stück. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 42,6 Prozent. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 05.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET





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