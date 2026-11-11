Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard rechnete am Mittwoch mit einer positiven Reaktion auf die Zahlen für das Geschäftsjahr und den Ausblick. Die Münchner hätten klargemacht, dass der Zenit im Geschäft mit Gasturbinen noch nicht erreicht sei.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:36 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 8,1 Prozent auf 129,50 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 62,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 1 224 400 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Siemens Energy-Papier um 8,0 Prozent. Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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