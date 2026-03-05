Symrise Aktie

Rating im Fokus 05.03.2026 14:04:48

Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von Deutsche Bank AG

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Symrise-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das gute vierte Quartal 2025 sei von den schwachen Signalen für das erste Quartal und den Fragen rund um die Ziele für 2026 überschattet worden, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht des Aromenherstellers.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie konnte um 13:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 72,50 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 169 047 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 5,3 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Symrise am 30.07.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Symrise,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 72,44 1,83% Symrise AG

