Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich intensiv mit dem Symrise-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet im ersten Quartal mit einem um 2 Prozent gesunkenen organischen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, womit sie einen etwas stärkeren Rückgang erwartet als der Markt. Dies geht aus ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick hervor.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 72,96 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 45 891 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,9 Prozent zu Buche. Symrise dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET





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