Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Aktienbewertung 04.08.2026 10:22:47

Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von Deutsche Bank AG

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane, der das Zalando-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach den Zahlen. Im Fokus sieht er die schwächere Entwicklung der Bruttowarenvolumina (GMV), die die Aktien nach ihrer Rally zurückwerfen dürften.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Zalando-Aktie notierte um 10:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 13,9 Prozent auf 25,06 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 39,66 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 2 125 281 Zalando-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 1,1 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Zalando voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com

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