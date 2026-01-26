Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Experten-Einschätzung
|
26.01.2026 10:04:48
Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Zalando-Aktie konnte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 23,99 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 52,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 106 701 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 5,3 Prozent zurück. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Zalando-Aktie tiefer: odo Ramelow sieht noch Chancen für Zalando-Erhalt in Thüringen (dpa-AFX)
|
23.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|DAX aktuell: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,97
|-0,13%