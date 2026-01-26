Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG

UBS AG hat die Zalando-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln.

Die Zalando-Aktie konnte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 23,99 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 52,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 106 701 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 5,3 Prozent zurück. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

