WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Experten-Einschätzung 26.01.2026 10:04:48

Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG

UBS AG hat die Zalando-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Zalando-Aktie konnte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 23,99 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 52,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 106 701 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 5,3 Prozent zurück. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,g-stockstudio / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

