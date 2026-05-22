Analyse: Buy-Hochstufung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 48 auf 56 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Harishankar Ramamoorthy betonte in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen, so der Experte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:23 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 49,87 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 12,29 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 366 400 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 11,3 Prozent. Am 05.08.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET





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