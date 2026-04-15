Analyse: Buy-Upgrade für Deutsche Börse-Aktie durch Warburg Research

Warburg Research hat die Deutsche Börse-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 276 auf 293 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andreas Pläsier zeigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht optimistischer für die Wachstumsaussichten in den Jahren 2026 und 2027. Ergebnisseitig dürften die Eschborner von anhaltenden Aktienrückkäufen profitieren.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 256,60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 9 355 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 14,7 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.