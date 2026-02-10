Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktie unter die Lupe
|
10.02.2026 09:45:06
Analyse: Buy-Upgrade für Symrise-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Der Aromenhersteller Symrise dürfte von seinem hohen Absatzhebel und der starken US-Präsenz profitieren. Den Schweizer Konkurrenten Givaudan stufte Fraser derweil auf "Sell" ab.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:29 Uhr 6,2 Prozent im Plus bei 76,10 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,07 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 417 640 Symrise-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 10,5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 04.03.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
