RENK Aktie

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

01.12.2025 13:04:38

ANALYSE: Citigroup sieht Einstiegschance nach Rücksetzer in Rüstungsbranche

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursverluste von Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen und Monaten bieten nach Ansicht der Citigroup eine Chance zum Investieren. "Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", konstatierte Analyst Charles Armitage am Montag in seinem Branchenkommentar.

Die niedrigeren Kurse könnten eine Gelegenheit zum Einstieg sein - denn Russland dürfte einen Waffenstillstand zur Erneuerung seiner militärischen Kapazitäten nutzen. Gleichzeitig dürfte Europa aufrüsten, um Russland von neuerlichen Aggressionen abzuschrecken, argumentierte der Experte. "Wenn ihr Frieden wollt, seid für den Krieg gewappnet", zitierte er einen ursprünglich lateinischen Ausspruch.

Das Tempo des Gewinnwachstums europäischer Rüstungsproduzenten entspreche etwa den staatlichen Rüstungsbudgets, von denen sie profitieren, so Armitage. Die Annahmen für die Verteidigungsetats seien aber wohl konservativ. Zum einen dürften die Staaten bei der Anschaffung verstärkt auf heimische Hersteller setzen, zum anderen entfalle ein immer größerer Teil der Ausgaben auf elektronische Bauteile für Rüstungsgüter.

In diesem Zusammenhang hob Armitage HENSOLDT als besonders aussichtsreich hervor. Die Konsensschätzungen für den Sensorhersteller unterstellten ein konstantes durchschnittliches Wachstum von 22 Prozent bis 2030. Um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen, sei aber von 2030 bis 2035 lediglich ein Wachstum von 2,7 Prozent notwendig. Für die Aktien spreche auch ein hoher Anteil deutscher Rüstungsausgaben von 60 Prozent am gesamten Auftragsbuch des Unternehmens. Der Analyst attestiert den Papieren 55 Prozent Aufwärtspotenzial und rät zum Kauf./bek/ag/nas

Mit der Einstufung "Buy" sagt die Citigroup der Aktie für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite von mindestens 15 Prozent voraus.

Analysierendes Institut Citigroup.

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

