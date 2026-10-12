Aureus Greenway Holdings Aktie
WKN DE: A407WA / ISIN: US05156D1028
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12.10.2026 17:03:43
ANALYSE/Der neue Nato-Plan zu Vereitelung eines -2-
"Es ist großartig, dass die Nato diese Anpassung durchläuft, aber sie müssen sich beeilen. Und die Nationen müssen das Geld und den politischen Willen aufbringen, dies zu tun", sagte Jim Townsend, der während der Obama-Regierung als stellvertretender Verteidigungsminister für Europa und die Nato diente. "Die Nato als Institution kann die Planung übernehmen, aber es sind die Mitglieder, die nach Hause gehen, das Geld ausgeben und die Truppen ausbilden müssen."
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 11:04 ET (15:04 GMT)
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