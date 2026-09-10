Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Aktie unter die Lupe 10.09.2026 09:45:08

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte das Bayer-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzern habe auf einer Investorenveranstaltung für den Bereich Crop Science die Fünfjahresziele lediglich bestätigt, sich aber detaillierter zum Weg dahin geäußert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sieht den Geschäftszyklus in der Agrarchemie derzeit als das eigentliche Risiko - andere Risiken hätte sich weitgehend verflüchtigt.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 48,91 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 22,67 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 244 280 Bayer-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 32,5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bayer AG,360b / Shutterstock.com

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