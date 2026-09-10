Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie unter die Lupe
|
10.09.2026 09:45:08
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzern habe auf einer Investorenveranstaltung für den Bereich Crop Science die Fünfjahresziele lediglich bestätigt, sich aber detaillierter zum Weg dahin geäußert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sieht den Geschäftszyklus in der Agrarchemie derzeit als das eigentliche Risiko - andere Risiken hätte sich weitgehend verflüchtigt.
Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 48,91 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 22,67 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 244 280 Bayer-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 32,5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|48,51
|-1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.