Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte das Bayer-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im Bundesstaat Missouri keine große Überraschung darstellen dürfte, beseitige sie dennoch einen wichtigen Unsicherheitsfaktor und dürfte daher beruhigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 52,34 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 24,19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 164 692 Bayer-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 41,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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