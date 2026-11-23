Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie unter die Lupe
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23.11.2026 10:22:47
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im Bundesstaat Missouri keine große Überraschung darstellen dürfte, beseitige sie dennoch einen wichtigen Unsicherheitsfaktor und dürfte daher beruhigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion.
Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 10:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 52,34 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 24,19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 164 692 Bayer-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 41,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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