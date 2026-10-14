BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Buy-Einstufung 14.10.2026 14:04:47

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die BMW-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Geringere Absatzmengen, ungünstige Wechselkursentwicklungen, höhere Rohstoffkosten und gestiegene Abschreibungen dürften das Ergebnis belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine einmalige Entschädigungszahlung von Lieferanten in Höhe von rund 350 Millionen Euro sollte die Rentabilität stützen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:47 Uhr 0,3 Prozent auf 54,56 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 30,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 307 275 Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 38,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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