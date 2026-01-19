Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Bankhaus dürfte über ein starkes Schlussquartal 2025 berichten und den Ausblick für den Zinsüberschuss 2026 anheben, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die anhaltende Kapitalstärke sollte zudem den Druck für höhere Gewinnausschüttungen steigern. Dazu sei die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:36 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 33,96 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 11,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 871 006 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 5,9 Prozent zurück. Am 11.02.2026 dürfte Commerzbank die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.