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Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Einstufung im Blick 11.05.2026 12:37:49

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die detaillierte Analyse des Commerzbank-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte den Frankfurtern in seinem am Montag vorliegenden Kommentar solide Quartalsergebnisse und "bullische Ziele".

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:20 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 36,08 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10,86 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 521 000 Commerzbank-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 0,1 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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