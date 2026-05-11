Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte den Frankfurtern in seinem am Montag vorliegenden Kommentar solide Quartalsergebnisse und "bullische Ziele".

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:20 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 36,08 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10,86 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 521 000 Commerzbank-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 0,1 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET



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