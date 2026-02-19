Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Daimler Truck-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 41,94 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 16,83 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 179 271 Daimler Truck-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 12,4 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.