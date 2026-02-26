Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Experten-Analyse
|
26.02.2026 12:07:48
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,89 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 23,93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 2 471 509 Deutsche Telekom-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 22,5 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
