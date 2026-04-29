Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank AG hat die Deutsche Telekom-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Tochter T-Mobile US habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements zu den Spekulationen über einen Zusammenschluss mit den Bonnern dürften die Aktionäre der Amerikaner positiv aufnehmen. Die T-Mobile-Führung hatte hypothetisch darauf hingewiesen, dass ein solcher Deal auch der Zustimmung der Mehrheit der Minderheitsaktionäre bedürfe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 26,94 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 55,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 401 521 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 0,6 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.