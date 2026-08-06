Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das zweite Quartal sei beruhigend verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem die Anhebung der Ziele für Aktienrückkäufe und den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr positiv hervor.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:21 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,7 Prozent auf 29,27 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 36,66 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 4 723 255 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,3 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 09:56 / GMT



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