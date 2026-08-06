Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Analyse im Blick
|
06.08.2026 14:37:48
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das zweite Quartal sei beruhigend verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem die Anhebung der Ziele für Aktienrückkäufe und den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr positiv hervor.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 14:21 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,7 Prozent auf 29,27 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 36,66 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 4 723 255 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,3 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 09:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
07.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.