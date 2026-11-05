Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa.

Aktienauswertung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:05 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 26,17 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 52,85 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 3 575 096 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,3 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT



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