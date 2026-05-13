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Aktie unter der Lupe 13.05.2026 15:34:47

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst James Brand hat sich intensiv mit dem EON SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und auch mit den angehobenen Ergebniszielen (EPS) für 2026 und 2030 positiv überrascht, schrieb James Brand am Mittwoch. Er erhöhte seine mittelfristigen EPS-Prognosen um rund 3 Prozent.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von EON SE konnte um 15:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 18,63 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,04 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 2 631 209 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 19,0 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:38 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,E.ON

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