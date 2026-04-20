Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Investment-Tipp 20.04.2026 10:58:47

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat sich das Fresenius SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er kalkuliert mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 Prozent und einer währungsbereinigten Ergebnissteigerung um 6 Prozent.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:40 Uhr um 1,9 Prozent auf 43,79 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 30,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 85 298 Fresenius SE-Aktien. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 10,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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