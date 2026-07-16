Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktieneinstufung
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16.07.2026 10:58:47
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Ausbau des Werkes in Ungarn zeige die wachsende Bedeutung niedriger Produktionskostenn für den Autobauer, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:42 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,38 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 59,55 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170 670 Stück gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 17,4 Prozent. Am 28.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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