Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktie unter die Lupe
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09.10.2026 13:13:50
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 28. Oktober sehe er im Chinageschäft sowie in der Zusammensetzung des Modellportfolios weiterhin die größten Belastungsfaktoren, schrieb Tim Rokossa in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem sollten die gestiegenen Rohmaterialkosten die Profitabilität belasten. Er rechnet daher mit einer operativen Marge (Ebit) im Autogeschäft unter den angestrebten 3 bis 5 Prozent.
Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 12:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,20 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 78,57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 643 428 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 30,2 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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