Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs das Merck-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 132 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Ausblick des Chemie- und Pharmakonzerns spiegele sich das Auslaufen der US-Patente auf das Medikament Mavenclad wider, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Hinzu kämen widrige Währungseffekte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 107,70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,06 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 105 775 Merck-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 12,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.