Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktuelle Analyse
|
09.03.2026 11:22:48
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 132 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Ausblick des Chemie- und Pharmakonzerns spiegele sich das Auslaufen der US-Patente auf das Medikament Mavenclad wider, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Hinzu kämen widrige Währungseffekte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 107,70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,06 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 105 775 Merck-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 12,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
09.03.26
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09.03.26
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|Analyse: DZ BANK bewertet Merck-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.03.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Merck-Aktie (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie tiefer: Prognose für 2026 fällt verhalten aus - UBS kritisiert Prognose (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)