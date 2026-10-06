Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 Euro belassen. Die Quartalszahlen am 5. November dürften abermals ein mehr als 40-prozentiges Umsatzwachstum belegen und zeigen, dass der Rüstungskonzern auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen sei, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auftragsseitig dürfte das Schlussquartal eine wichtige Rolle spielen. Der wichtigste Kurstreiber bleibe das Panzer-Großprojekt "Arminius" der Bundeswehr, welches Anfang Dezember die Zustimmung des Haushaltsausschusses erhalten sollte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 12:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 956,00 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 88,28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 137 641 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 38,1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





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