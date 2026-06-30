Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 255 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Umfragen unter den Vertriebspartnern signalisierten eine solide Dynamik im Bereich Automatisierung, vor allem in Asien und den USA, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Auch das Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren dürfte erneut stark ausfallen. Er rechnet mit einer Anhebung der Zielspanne für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:08 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 275,90 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 5,76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 89 407 Siemens-Aktien. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 17,8 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET



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