Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Aktie im Blick 31.03.2026 11:37:47

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Kurzfristig seien mit dem Krieg im Nahen Osten Risiken für den Elektronikspezialisten verbunden, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein stärkerer Fokus von Regierungen auf die Energiesicherheit dürften dem Unternehmen längerfristig aber zugutekommen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 142,50 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 26,32 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 671 471 Siemens Energy-Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 18,9 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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