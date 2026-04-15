BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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15.04.2026 14:22:47
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an BMW-Aktie
Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Volumenrückgang insbesondere in China und den USA sowie Währungseffekte, Rohstoffkosten und die US-Zollpolitik die Profitabilität belastet hätten, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im Kerngeschäft sollte innerhalb der Unternehmens-Zielspanne liegen. Rokossa geht davon aus, dass ein schwacher Jahresstart vom Markt bereits erwartet wird. Mit Änderungen an der Jahresplanung rechnet er daher nicht.
Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die BMW-Aktie musste um 14:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 82,16 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21,71 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 295 077 BMW-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 11,8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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