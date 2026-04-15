Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an BMW-Aktie

Deutsche Bank AG hat die BMW-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Volumenrückgang insbesondere in China und den USA sowie Währungseffekte, Rohstoffkosten und die US-Zollpolitik die Profitabilität belastet hätten, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im Kerngeschäft sollte innerhalb der Unternehmens-Zielspanne liegen. Rokossa geht davon aus, dass ein schwacher Jahresstart vom Markt bereits erwartet wird. Mit Änderungen an der Jahresplanung rechnet er daher nicht.

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Die BMW-Aktie musste um 14:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 82,16 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21,71 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 295 077 BMW-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 11,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:47 / GMT





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