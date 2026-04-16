Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Aktienanalyse 16.04.2026 10:43:48

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Commerzbank-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Commerzbank-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy ist optimistisch für den Quartalsbericht, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Er hält höhere Jahresziele für wahrscheinlich.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 35,13 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 13,86 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 246 265 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 2,7 Prozent zurück. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 08.05.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Commerzbank AG,mf

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