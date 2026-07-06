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Investment-Tipp 06.07.2026 15:43:47

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Deutsche Börse-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Deutsche Börse-Aktie

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis im Treasury-Bereich dürfte endlich wieder ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben, während sich das Umsatzwachstum in anderen Geschäftsfeldern voraussichtlich leicht verlangsamt habe. Dies sei vor allem auf ein weniger aktives Quartal im Bereich Trading & Clearing zurückzuführen ist.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 15:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 254,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 17,79 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 74 954 Deutsche Börse-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 15,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Deutsche Börse AG

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