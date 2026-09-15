DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse im Blick 15.09.2026 09:33:06

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank AG hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloß der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 55,78 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11,15 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 40 046 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 24,5 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,20 -1,29% DHL Group (ex Deutsche Post)

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