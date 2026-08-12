E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Papier unter der Lupe
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12.08.2026 10:34:48
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an EON SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen und der Ausblick für 2030 stehe, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe in dem Quartalsbericht des Stromerzeugers und Netzbetreibers keine echte Überraschung. Das Unternehmen sei nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg zur Erreichung der Jahresziele.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:18 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 18,82 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,96 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 749 970 EON SE-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 20,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte EON SE am 12.08.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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