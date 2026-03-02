Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Fresenius SE-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs, der das Fresenius SE-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgangslage für die Bad Homburger sei gut für 2026, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius SE-Aktie wies um 10:54 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 50,50 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12,87 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 146 312 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 3,1 Prozent.

