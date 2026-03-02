Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Aktie unter der Lupe
|
02.03.2026 11:11:48
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Fresenius SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgangslage für die Bad Homburger sei gut für 2026, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Fresenius SE-Aktie wies um 10:54 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 50,50 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12,87 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 146 312 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 3,1 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|10:17
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|50,60
|0,04%
