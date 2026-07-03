Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August dürften eine Wachstumsbeschleunigung belegen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Nachdem das Bundesverteidigungsministerium das Fregattenprogramm F126 gestoppt habe, werde der Schwerpunkt nicht mehr auf dem Erreichen des ursprünglichen Auftragsziels für 2026 liegen, sondern auf der Bestätigung des angepeilten Umsatzwachstums. Dies wertet der Experte positiv. Er hält die jüngste Kursschwäche für übertrieben und sieht nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 1 081,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 66,39 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 93 811 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 30,0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 06.08.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.