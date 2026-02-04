SAP Aktie

SAP SE-Analyse im Fokus 04.02.2026 12:37:47

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an SAP SE-Aktie

Die SAP SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Johannes Schaller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef. Schaller fühlt sich durch Aktienkäufe des Managements bestätigt in seiner optimistischen Einschätzung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:21 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 162,00 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 35,80 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2 194 091 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,2 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 23.04.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
30.01.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

SAP SE 167,66 -0,68% SAP SE

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

