Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an SAP SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Johannes Schaller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef. Schaller fühlt sich durch Aktienkäufe des Managements bestätigt in seiner optimistischen Einschätzung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:21 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 162,00 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 35,80 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2 194 091 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,2 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 23.04.2026 terminiert.

