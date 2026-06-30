Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Siemens Energy-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray, der das Siemens Energy-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. August sehe der Energietechnikkonzern keine Anzeichen für eine schwache Gasturbinen-Nachfrage, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu letzten Signalen des Unternehmens vor dem Bericht. Er rechnet mit einer weiter starken Geschäftsdynamik und einem organischen Umsatzwachstum sowie Margen am oberen Ende der Unternehmensziele.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 09:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,4 Prozent auf 165,56 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 20,80 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 309 439 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 38,1 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.08.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET





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