Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktie bewertet
|
06.03.2026 11:22:47
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Merck-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten unterdessen den Erwartungen entsprochen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Merck-Aktie zeigte sich um 11:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 113,20 EUR an der Tafel. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 16,61 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 94 146 Stück. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 7,7 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
06.03.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Merck-Aktie (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie tiefer: Prognose für 2026 fällt verhalten aus - UBS kritisiert Prognose (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|110,20
|-2,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.