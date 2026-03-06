Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Merck-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten unterdessen den Erwartungen entsprochen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie zeigte sich um 11:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 113,20 EUR an der Tafel. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 16,61 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 94 146 Stück. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 7,7 Prozent ein.

