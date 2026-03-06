Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Aktie bewertet 06.03.2026 11:22:47

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Merck-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Merck-Aktie

Die detaillierte Analyse des Merck-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten unterdessen den Erwartungen entsprochen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie zeigte sich um 11:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 113,20 EUR an der Tafel. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 16,61 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 94 146 Stück. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 7,7 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Merck KGaA

06.03.26 Merck Kaufen DZ BANK
06.03.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Merck Buy UBS AG
