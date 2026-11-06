Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie unter der Lupe
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06.11.2026 13:49:48
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Siemens-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen der Konkurrenz für das Automatisierungsgeschäft hätten teils durchwachsene Signale geliefert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Auftragstrend von Siemens in der Elektrifizierung sei derweil weiter stark.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:33 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 265,15 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 1,83 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 437 915 Stück. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 13,2 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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