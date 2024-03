ANALYSE: Deutsche Bank streicht 'Buy' für DHL Group - Langfristig aber positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit Anfang 2017 hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) kassiert. Eine Erholung im Frachtgeschäft sei nicht in Sicht, titelte Analyst Andy Chu in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie zum Bonner Logistiker. Er kappte das Kursziel von 49,50 auf 43 Euro und drehte das Votum auf "Hold".

Chu glaubt, dass bei DHL als zyklischem Unternehmen die Gewinne die Talsohle noch nicht erreicht haben könnten. Erst wenn dies der Fall sei, sei der Zeitpunkt für Aktienkäufe für gewöhnlich ideal, wie ein Blick in die Kurshistorie verrate. Die Prognosen des Dax (DAX 40)-Konzerns für 2024 und 2026 seien womöglich zu hoch, mahnte Chu. Er kürzte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in diesen Jahren.

Langfristig sei die Aktien-Story der DHL aber attraktiv und der Anlagehintergrund intakt. Das Unternehmen werde gut geführt, sei von hoher Qualität und ausgerichtet auf strukturelles Wachstum durch den Online-Handel. Auf die Barmittel werde besonders geachtet und an die Aktionäre zurückgegeben.

Mit der Einstufung "Hold" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate, die Aktie weder zu kaufen noch zu verkaufen./ajx/ag/jha/

Analysierendes Institut Deutsche Bank.

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 07:42 / CET