Analyse: DZ BANK bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 270 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Fondsplattform Allfunds sei in strategischer Hinsicht positiv, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen ergänzten sich gut, die erwarteten Synergien seien auf den ersten Blick plausibel.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:35 Uhr um 1,0 Prozent auf 211,90 EUR nach. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 176 850 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 5,3 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:36 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.