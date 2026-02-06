Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Analyse im Blick 06.02.2026 15:49:45

Analyse: DZ BANK bewertet Henkel vz-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 88 Euro je Aktie belassen. Die Übernahme der niederländischen Stahl Gruppe sei ein strategischer Schachzug und kurbele den Gewinn des Konsumgüterherstellers deutlich an, schrieb Thomas Maul in einer Einschätzung am Freitag.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:33 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 79,70 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 147 211 Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 14,5 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,Henkel AG & Co. KGaA

06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.02.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 79,66 1,35% Henkel KGaA Vz.

