Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktie bewertet
|
06.03.2026 14:34:45
Analyse: DZ BANK bewertet Merck-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:16 Uhr um 1,2 Prozent auf 111,85 EUR nach. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 249 346 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 8,8 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
