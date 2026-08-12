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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Bewertung im Fokus 12.08.2026 13:43:45

Analyse: DZ BANK bewertet QIAGEN-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Analyse: DZ BANK bewertet QIAGEN-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Das QIAGEN-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Sven Kürten unterzogen.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Wachstumssäulen" des Spezialisten für Probenvorbereitung und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik entwickelten sich deutlich besser als das Konzernwachstum.

Aktienauswertung: Die QIAGEN-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 13:19 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 36,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74 148 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 10,6 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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