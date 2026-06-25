Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Analyse im Fokus 25.06.2026 09:39:05

Analyse: DZ BANK bewertet Rheinmetall-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Analyse: DZ BANK bewertet Rheinmetall-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

DZ BANK hat die Rheinmetall-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Rheinmetall von 2188 auf 1705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der verlorene Deal mit den Fregatten vom Typ F-126 "tut weh, ist aber kein Schiffbruch", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem massiven Kurseinbruch zur Wochenmitte. Der Barwert des Projekts sei viel niedriger als der Rückgang des Aktienkurses. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens war am Mittwoch um fast ein Fünftel oder etwas mehr als zehn Milliarden Euro auf nur noch rund 44 Milliarden Euro abgesackt. Der operative Gewinn des Auftrags hätte laut Schmidt insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro betragen und das über viele Jahre gestreckt. Er sieht allerdings einen Rückschlag für die Ambitionen der Düsseldorfer im Marine-Geschäft.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:23 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 933,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69 730 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 39,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:08 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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